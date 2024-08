Nuovo ribaltone Osimhen frecciata ufficiale al Napoli | il club non ci sta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ancora una svolta sul caso: arriva il commento delche chiude le porte al centravanti nigeriano. La telenovela Victornon accenna a concludersi. L’attaccante nigeriano è ancora un giocatore dela soli otto giorni dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato. Una situazione molto scomoda che non fa altro che implicare effetti negativi anche sul mercato in entrata in casa. In questo momento, Antonio Conte, senza un attaccante titolare, è alle prese con grosse difficoltà derivate dalle performance di Raspadori e Simeone, non proprio al meglio della condizione atletica e mentale. Di conseguenza, l’approdo di Romelu Lukaku darebbe una boccata di ossigeno all’ambiente, stufo della situazione venutasi a creare.