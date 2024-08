No questa foto di bambini palestinesi feriti non è creata con IA

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Attenzione: In questo articolo sono contenute scene e immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità Il 21 agosto 2024 è stata pubblicata unasu X che mostra diversidistesi a terra,e sporchi di sangue, nella sala di un ospedale, mentre vengono soccorsi egrafati dalle persone intorno a loro. L’immagine, si legge nella didascalia, è stata scattata a Gaza. Secondo chi ha pubblicato il post, l’immagine non sarebbe reale, bensì generata con un programma di intelligenza artificiale; ciò si noterebbe dal fatto che «le AI non sono brave con le mani». A sostegno della sua tesi, nel post sono presenti anche due immagini che mostrano nel dettaglio le mani di due deidistesi a terra in ospedale. Si tratta di una notizia falsa. L’immagine è reale, e non è stata generata tramite un programma di intelligenza artificiale.