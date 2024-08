Monster Hunter Wilds potrebbe girare a 30 FPS su PS5 ed Xbox Series X|S

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 22 agosto 2024)a 30 FPS su PS5 edXS, stando alle segnalazioni di svariati redattori che hanno giocato alla demo del gioco portata da Capcom alla Gamescom 2024. Come leggiamo su Insider Gaming, il frame rate dell’ultimo capitolo della serie giapponese dovrebbe essere limitato ai 30 fotogrammi al secondo. Addentrandoci nello specifico della questione infatti, diverse persone che hanno giocato alla demo all’evento tedesco si sono resi conto che il titolo girava a 30 FPS su PlayStation 5. Il giornalista Canta ha affermato che “la demo girava su una PS5, ma non andava a 60 fps, limitandosi a degli stabili 30 fps”. In una domanda successiva sulla sua esperienza, l’utente ha detto di non aver visto un’opzione per passare ad una modalità prestazioni, escludendo di conseguenza la presenza di una modalità performance.