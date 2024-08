Mi vogliono uccidere Paura per la famosa italiana minacce choc su un biglietto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Episodio gravissimo ai danni dellae bellissima ragazza, costretta a subire una vera e propria minaccia di morte. A denunciare l’accaduto è stata la diretta interessata sui social, infatti nelle sue Instagram stories ha raccontato cosa ha trovato e cosa le hanno promesso di farle. E ovviamente la preoccupazione aumenta per lei e per tutta la sua famiglia. Laragazza, nota per aver partecipato ad un evento molto importante, ha subito questa minaccia di morte nel paese in cui vive. I fatti si sono verificati in provincia di Campobasso, a Santa Croce di Magliano. Necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile di questo gesto inqualificabile. Leggi anche: “Gravissime”.