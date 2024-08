MAC Factory | la nuova mostra prende vita allo Studio XXXV

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDomenica 25 agosto 2024 torna il MAC fest a Cava de’ Tirreni, grazie all’organizzazione della Macass APS. Come ogni anno, l’offerta culturale comrà unad’arte contemporanea, nata come progetto di libera espressione artistica e curata da Piervincenzo Nocera. Per la VI edizione del Festival, la “MAC” sarà allestita nello: sito nel centro città, è uno spazio poliedrico che coniuga il mondo della musica a quello delle arti visive e performative. L’inaugurazione dellaè prevista per il 25 agosto alle ore 19:00 e sarà accompagnata dall’intervento di Mauro Maurizio Palumbo, docente di Pittura per la didattica dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. La “MAC”, concepita come luogo di creazione e incontro, presenterà al pubblico una selezione di opere di talenti emergenti del Sud Italia.