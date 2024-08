L’ex ciclista Agostini | Sinner assolto io condannato per Clostebol e non sapevo neanche cosa fosse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) La vicenda doping legata a Jannikha sollevato inevitabilmente un polverone mediatico e social, in cui si susseguono le reazioni e alcuni confronti con altri casi più o meni simili del passato. Di seguito riportiamo lo sfogo di Stefano, exfriulano della Liquigas-Cannondale (oggi 35enne) ritiratosi nel 2013 in seguito ad una squalifica di 15 mesi per positività al. “Un episodio che ho cercato in diversi modi di rimuovere dalla mia vita, oggi, a distanza quasi di 11 anni esatti, torna vivido nella mia mente. Era il 21 agosto del 2013 quando ad un controllo antidoping a sorpresa risultai positivo per una quantità infinitesimale di una sostanza che non avevo mai sentito prima di allora.