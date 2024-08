Le altre trattative E Pradé stoppa Amrabat | no a Folorunsho

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non solo Gonzalez, il mercato della Fiorentina deve battere ancora diversi colpi, sia in entrata che in uscita. Se è vero che ieri si è lavorato molto sul fronte Arthur-Kostic, èttanto vero che a Pradè manca all’appello un difensore di ruolo. La specifica è d’obbligo, perché l’eventuale arrivo di Kostic chiama in causa anche un ragionamento tattico. Il serbo occupa la corsia mancina, la stessa di Parisi e Biraghi, che con il suo arrivo traslocherebbe definitivamente in difesa. Le parole di Palladino ieri in conferenza sul ruolo del capitano corroborano quest’ipotesi. Ma un altro elemento la Fiorentina continua a cercarlo lì dietro nonostante questa eventualità. Resta il nome di Sagnan, così come circolano quelli di Senesi e Sutalo. L’idea di base però rimane sempre la stessa: completare il reparto senza esborsi eccessivi.