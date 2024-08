La frecciatina di Fedez a Chiara Ferragni nel nuovo brano Di Caprio | Panettone ma non è Balocco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) È diventato virale sui social, nelle scorse ore, lo spoiler di undi, questa volta in collaborazione con Niky Savage. Si tratta di uno dei rappresentanti più giovani della nuova scena rap italiana, in grado di collaborare con gli autori di maggior successo in questo momento: da Anna a Paky, passando per Simba La Rue e Artie 5ive. Proprio durante una serata a Porto Rotondo, in Sardegna,dietro la console, ha deciso di far ascoltare ildal titolo Di. Proprio nella strofa di Niki Savage, aka Nicholas Alfieri, è sembrata esserci unanei confronti di. Già in “Sexy Shop“, il suo singolo estivo featuring Emis killa, i fan avevano notato qualche verso che alludeva alla separazione da. “A farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita” oppure “per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva.