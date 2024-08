Il Tfr dei lavoratori finisce nei fondi pensione complementari cosa cambia con la riforma

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Da settembre, dopo la sosta estiva, il governo italiano riprenderà i lavori sulladelle pensioni che, almeno stando a quanto i partiti di maggioranza avevano previsto in campagna elettorale, servirà a scongiurare il ritorno alla Legge Fornero. Molte le ipotesi al vaglio dell’esecutivo a cui si è aggiunta anche la proposta avanzata dal sottosegretario leghista al ministero del Lavoro Claudio Durigon: far confluire una parte del Tfr deiall’interno dei. Il rilancio della forma pensionistiche alternative non è certo un’idea nuova, visto che già nel 2006 era stata adottata una misura simile.