Festività di Sant’Alessandro come cambia la raccolta rifiuti a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024). Aprica, società del Gruppo A2A, comunica ai cittadini che in occasione delladi, patrono della Città di, i servizi disubiranno alcune variazioni. Lunedì 26 agosto gli sportelli di via Moroni e via Suardi non saranno aperti al pubblico, il Centro disarà chiuso e il servizio Ecocar sospeso. Nella stessa giornata, il servizio didell’organico non verrà effettuato in tutte le zone e quartieri dove era previsto per il 26 agosto (le aree interessate includono: Collinare e S. Vigilio; Quartiere Borgo Palazzo Zona A; Quartiere Borgo Palazzo Zona B; Quartiere Campagnola e Boccaleone; Quartiere Malpensata; Borgo S. Caterina; Quartiere S. Caterina Nord; Quartiere S. Caterina Sud; Quartiere Celadina; Quartiere Clementina; Zona Centro Est; Zona Centro Sud).