Da Firenze annuncio su Amrabat-Napoli | cosa sta succedendo

(Di giovedì 22 agosto 2024)dasulla trattativa fra Fiorentina eperstae come può finire. Ilha ancora tanto da fare nel calciomercato. Il club azzurro deve infatti investire praticamente in ogni reparto, con tanti calciatori ancora da piazzare in uscita che bloccano però i possibili acquisti. Il reparto che potrebbe essere più coinvolto da questi movimenti è il centrocampo, dove aspettano un piazzamento Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho. Al loro posto, sembra già pronto l’arrivo di Billy Gilmour, mentre è un’incognita il secondo nome. Nelle scorse ore era spuntata l’ipotesi di Sofyan, centrocampista marocchino della Fiorentina reduce da una stagione in prestito al Manchester United. Si era detto del gradimento di Antonio Conte per lui e anche del calciatore per il, ma nulla in più.