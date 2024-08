Camilla e la pausa dai doveri reali per i nipoti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Londra, 22 ago. (Adnkronos) - La regina, 77 anni, si è presa unadai suoiper trascorrere del tempo in famiglia e in particolare con i suoi. L'occasione è stato un pranzo nel villaggio di Ballater, in Scozia, insieme ai suoi due figli, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, e ad alcuni dei suoi. Vestita casual per l'occasione,ha indossato un paio di jeans, una camicia, un maglione, una giacca trapuntata verde e un paio di mocassini. Ballater, situata vicino al castello di Balmoral, era perfetta per questa gita in famiglia, dopo che re Carlo era arrivato alla sua residenza estiva. Le foto scattate al termine del pranzo vedono unasorridente e rilassata, anche alla luce dello stretto rapporto che ha con i due figli avuti dal suo primo matrimonio con Andrew Parker Bowles e con i suoi, che la chiamano affettuosamente "Gaga".