Biasin | Inter 4 mesi fa Scudetto Ora fiducia allo stesso gruppo

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’il 22 aprile del 2024 ha vinto loai danni del Milan. Oggi la rosa viene messa in dubbio, in particolare il mercato fatto dalla dirigenza. Fabriziopredica calma su X. MERCATO – Il lavoro della dirigenza viene messo in dubbio continuamente dai tifosi, soprattutto ora dopo un mercato fatto a fari spenti e senza colpi altisonanti. Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez fino ad ora sono stati gli unici squilli veri per la prima squadra, ora si aggiungerà forse anche Tomas Palacios. Qualcuno dimentica i rinnovi conclusi in estate: prima Nicolò Barella, poi Simone Inzaghi ed infine Lautaro Martinez. Un tris di conferme che vale come fosse un grandissimo acquisto per l’. Tante conferme rispetto ad un anno fa, più che meritate. Fabriziopredica infatti calma: «4fa l’vinceva lo