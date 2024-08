Autolinee Toscane Modifiche ai percorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nelle prossime ore ci sarannoalla viabilità quindi aidei bus urbani ed extraurbani di. Da oggi al 12 settembre 2024, sarà chiusa via delle Cantine. Le linee s26, s51 e 50N in direzione Coroncina, da via San Girolamo effettuano deviazione in via San Girolamo, via dell’Oliviera, via dei Pispini, Porta Pispini, via Gigli, via Roma per poi riprendere il regolare percorso. Le fermate SI2372-SI2373-SI0776 saranno soppresse e sostituite dalle fermate SI2381 di via dell’Oliviera e dalla fermata SI057 di via Piccolomini. Oggi, dalle 18,30 fino al termine del servizio, è chiusa al transito anche via Biagio di Montluc. Le linee s1, s10, s34, s35, s36, s37, 130, 131 dirette in via Tozzi/piazza Gramsci, effettuano deviazione in via Ricasoli, via Sauro, via Diaz da dove riprendono il percorso regolare.