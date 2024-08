Arne Slot voleva tenere Sepp van den Berg al Liverpool questa stagione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sito inglese:van denha completato il suo trasferimento al Brentford nonostantevoglia tratil difensore centrale alper la2024/25. La stella olandese ha firmato un contratto quinquennale con il club londinese e si è trasferito al Gtech Stadium nell’ambito di un accordo da 20 milioni di sterline più i bonus, riporta The Athletic. A Van denè stata data la possibilità di dimostrare il suo valore al nuovo allenatore deldurante l’estate, mentre i Reds erano in tournée negli Stati Uniti come parte della loro preparazione pre-stagionale. Il 22enne ha impressionato in America e i fan del club del Merseyside hanno pensato chefosse la campagna in cui il difensore avrebbe mostrato il suo talento. Tuttavia, il difensore centrale ha deciso di lasciare il, cosa che non era nei desideri di