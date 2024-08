America’s Cup Luna Rossa si riscatta e batte senza problemi Orient Express nelle regate preliminari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)è tornata in acqua dopo il problema elettrico accusatobattute iniziali del confronto con Team New Zealand, al debuttodellaCup. Il sodalizio italiano ha risolto la criticità in una cinquantina di minuti e nello specchio di mare di Barcellona ha fronteggiatoin un testa a testa che nei fatti non è nemmeno nato: i francesi, reduci dal netto ko contro Alinghi, hanno faticato ad alzarsi in volo quando mancavano un paio di minuti alla partenza e sono scattati con una decina di secondi di ritardo da Team Prada Pirelli, che ha così potuto amministrare il vantaggio e conquistare la prima vittoria.