America’s Cup 2024 | Luna Rossa vince con Orient Express dopo il ritiro con Emirates New Zealand

(Di giovedì 22 agosto 2024) Barcellona, 22 agosto– E’ stato un problema elettrico al timone a fermare, nella prima regata della Fase Preliminare della Coppa America di Vela. L’esordio, nell’edizione numero 37 dell’evento, è stato in salita per l’equipaggio azzurro, il quale durante la prima match race conNewha ingolfato il muso della barca in mare, durante una virata. Gli Azzurri sono stati costretti al, eaver risolto il guasto a bordo, sono tornati in acqua per sfidare la barca francese. Nella gara conRacing Team,Prada Pirelli Team è volata sulle onde del mare spagnolo, e tra i protagonisti di essa, cyclor a bordo, anche Mattia Camboni, atleta di Civitavecchia. E ha vinto la quarta e ultima race in programma della prima giornata con un distacco di oltre un minuto. E’ arrivato un punto per la squadra italiana.