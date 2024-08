Vuelta 2024 risultati e ordine d’arrivo quinta tappa Fuente del Maestre-Siviglia | Bittner in volata su Van Aert

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pavelvince ladellaa Espana. Successo prestigioso per il classe 2002 del Team DSM-Firmenich PostNL che ottiene la prima vittoria World Tour in carriera, al primo Grande Giro, nelladi. Il ceco batte al fotofinish Wout Van(Team Visma), ennesimo secondo posto per lui, e un deludente Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), colto di sorpresa dall’anticipo di Van. Giornata di riposo per la maglia rossa Primoz Roglic. Vanresta in maglia verde, Moniquet in maglia a pois e Antonio Tiberi in maglia bianca.