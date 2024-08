Uomini e Donne Mirko Brunetti verso il trono | le sue parole e i rumor

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Quandoè uscito dal Grande Fratello molti fan del reality hanno sperato di vederlo suldi Maria De Filippi e il ragazzo c’ha scherzato su in una live con Ciro Petrone: “Hai letto cosa ci dicono? Sì, che mi vorrebbero vedere come tronista. Ma poi anche te dici che sarei adatto al ruolo e che mi vedresti benissimo suldi“. Per questo motivo il settimanale Chi a Natale ha chiesto al bel gieffino se sarebbe stato pronto a sedere sulpiù famoso d’Italia e lui ha ammesso che sarebbe sbarcato volentieri alla corte di Maria De Filippi: “Se parteciperei al programma? Sono molto sincero di dico di sì, magari non adesso, ma lo farei volentieri. Però specifico che parteciperei come tronista e non come corteggiatore“.poi è tornato insieme a Perla Vatiero, archiviando così la possibilità di far parte del dating show di Canale 5.