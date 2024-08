Trump la donna che può farlo vincere In prima fila per applaudire Kamala Harris un rovinoso autogol | chi è

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sorpresa, o forse no Alla convention democratica di Chicago che ha ufficialmente incoronato la vicepresidentecome candidata alla Casa Bianca ha partecipato anchela procuratrice di New York Letitia James. La toga non è una personalità qualunque: la James ha infatti perseguito per frode Donald, ex presidente e sfidante repubblicano dialle presidenziali americane del prossimo novembre, facendolo peraltro condannare a una multa di 350 milioni di dollari. La James era seduta accanto alla governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, durante la roll call, la cerimonia simbolica per la nomination della. Un parterre ricco di vip, visto che all'evento era presente anche il celebre regista Spike Lee.