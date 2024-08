Technogym un magnate sudafricano rileva il 5% del capitale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Ivan Glasenberg punta sullo sport italiano e dopo Pinarello decide di investire suentrando al 5 per cento neldella società di Nerio Alessandri. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni Consob e dal sito della società, a seguito di acquisti sul mercato Glasenberg risulta titolare di un 3 per cento a titolo personale e del 2 per cento attraverso Spac (con il 3,75 per cento dei diritti di voto). "Agli attuali prezzi di mercato la posizione vale circa 90 milioni" commenta Equita, ricordando che Glasenberg, ex ceo del gruppo minerario Glencore e con un patrimonio personale nel 2023 stimato da Forbes in 8,8 miliardi è anche un appassionato di sport, in particolare di ciclismo ma anche di triathlon.