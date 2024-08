Sinner gesto sotto accusa | pioggia di critiche sui social

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Masters 1000 di Cincinnati si chiude tra le polemiche. Suinon si parla che di questo: accuse gravissime. Era volato a Cincinnati con la certezza di non avere i mezzi e neppure la forza di fare bene come avrebbe voluto. E invece, non solo è arrivato in finale al Masters 1000 dell’Ohio, ma lo ha addirittura vinto. In barba a tutto e a tutti, in particolare a quanti, nel frattempo, erano scesi dal carro del vincitore nella convinzione che il successo di Jannikfosse solo transitorio. Jannikha vinto il Masters 1000 di Cincinnati (LaPresse) – Ilveggente.itUn carro che si è d’improvviso svuotato nel momento in cui l’azzurro ha annunciato di volersi ritirare dalle Olimpiadi, ma che in maniera altrettanto repentina si è nuovamente riempito quando, qualche ora fa, si è assicurato l’ennesimo titolo di questa carriera on fire.