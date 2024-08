Prevenzione tumori | a Pontedera l’unità mobile per la mammografia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 - Da giovedì 22 agosto torna all’ospedale “Lotti” diil mezzoper lo screening mammografico.mammografica sarà posizionata in un cortile interno dell’ospedale, dove saranno allestiti anche gli ambienti per l'accettazione e per l’attesa. L'attività di screening si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 17. La segreteria dello screening dell’area pisana, ha inviato le lettere di convocazione per ladi screening sule il centralino aziendale degli screening oncologici 0585498004 è a disposizione per ogni informazione. E’ buona norma presentarsi con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato e a chi ha ricevuto l’invito si raccomanda di portare con sé la lettera, con il modulo sul retro già compilato e firmato. L'esame dura circa 10 di minuti.