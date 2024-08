Per colpa di una zanzara maledetta Il vip morto a 34 anni prima la febbre poi il ricovero in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lutto nel mondo dei social network, la famosa star di TikTok è morta per una brutta malattia. Il giovane aveva appena 34ed era conosciuto da tutti come l’“Ingegnere ballerino”. Il tiktoker era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Almanzor Aguinaga di Chiclayo a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute dopo aver contratto ladengue. Come ha riferito suo fratello a La República, il 34enne aveva avuto una ricaduta edi morire stava lottando per la vita nell’EsSalud. >> Terribile incidente stradale, l’autobus esce di strada è una strage: ci sono morti e feriti Jainer Moisés Pinedo Vargas, questo il nome dell’ingegnere forestale conosciuto con il soprannome di “Ingegnere Danzante”, èall’EsSalud.