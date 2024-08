PA Digitale 2026 | aggiornate le linee guida per l’asseverazione dei progetti sulla transizione digitale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Dipartimento per la Trasformazioneha aggiornato, ad Agosto 2024, leper i soggetti attuatori deia valere sugli avvisi Lump Sum. L'aggiornamento dellee delle indicazioni operative si è reso necessario a seguito dell'esperienza maturata nella gestione degli avvisi pubblicati a partire da aprile 2022 e, in particolare, per quanto riguarda la fase di redazione e caricamento della documentazione a corredo della domanda di erogazione dei fondi. L'articolo PAleperdei