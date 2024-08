Meteo Roma del 21-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)venerdì tornati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni e compatti al pomeriggio acquazzoni temporali locali sviluppo su Alpi e Appennini piaciuto con Cieli soleggiati sulla pianura padana è sulla Liguria in serata tempo in generale miglioramento con il Dual Ischia al centro al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sirene al pomeriggio locali acquazzoni temporali sviluppo nelle zone interne specie in Appennino soleggiato sulle coste in serata tempo che tutto con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino tempo stabile con cieli sereni al sud su tutte le regioni al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi nelle zone interne peninsulari della Sicilia Nessuna lezione sui restanti settori in serata stabilità che torna permanente su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime ...