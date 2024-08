Lotta Juliana Catanzaro approda ai ripescaggi dei -65 kg ai Mondiali U17 di Amman

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arriva l’esordio della prima rappresentante dell’Italia aiUnder 17 di, in corso ad, in Giordania: nella nella categoria di peso dei -65 kg della femminile, l’azzurrinaai, dopo essere stata battuta ai quarti di finale dall’atleta poi spintasi fino all’ultimo atto. Negli ottavi di finale l’azzurrina ha battuto ai punti per 8-4 la mongola Anujin Erkhembaatar, ma poi ai quarti si è fermata al cospetto dell’indiana Pulkit Pulkit, vittoriosa, sempre ai punti, per 9-0. L’asiatica è poi giunta in finale e così per la siciliana è scattato ilo. Domanientrerà in gioco nel secondo turno, dove attenderà la vincente dell’incontro tra la tedesca Ayla Sahin e la cinese Cai Ling.