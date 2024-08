L’Ancona e i suoi tifosi Dnuovo insieme Abbonamenti | 100 euro curva 250 tribuna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Conferenza stampa di presentazione della campagnasì, anzi no, rinviata ieri mattina a mezz’ora dall’inizio per non meglio precisate ragioni "logistiche". Come un rinvio a spazzare l’area in extremis. Pare mancasse qualcuno degli attori che hanno contribuito in prima persona a tutta l’operazione. Poi ieri pomeriggioha comunque diffuso la sua campagna di fidelizzazione che nelle intenzioni della società dovrà cercare di riempire il più possibile gli spalti dello stadio di Passo Varano. E’ stata promossa in collaborazione con la CiaoTickets, la ticketing company che si occupa dei servizi di biglietteria elettronica e che gestirà sia la vendita deglisia il servizio di biglietteria per le gare interne.