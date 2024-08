Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano ufficialmente ma lavorano insieme in Unstoppable

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi di ogni genere, il matrimonio die Benè arrivato al capolinea in maniera ufficiale. La prima a fare la mossa è statache hachiesto il divorzio dall’attore, regista e produttore, a un tribunale di Los Angeles. Finisce così una storia d’amore travagliata vissuta in due momenti diversi. La prima nel 2003 quando il fidanzamento saltò a quattro giorni dalle nozze e successivamente nel 2022. Sulle motivazioni che hanno portato alla separazione al momento il riserbo è assoluto. Si parlava di una generale insofferenza diverso la super attenzione che i media rivolgevano alla ex compagna. Anche se il rumor è stato smentito da fonti vicine all’attore.in una scena di(fonte: IMDB)Il quale, tuttavia, dal punto di vista lavorativo non ha alcuna intenzione di mollare