Israele oltre 100 ostaggi ancora in mano ad Hamas Da domani nuovi negoziati al Cairo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Adnkronos) – Sono "109 glitenuti prigionieri da" nella Striscia di Gaza dall'attacco del 7 ottobre in. A confermarlo il portavoce delle forze israeliane (Idf), Daniel Hagari, aggiungendo che "non saremo in grado" di riportare tutti a casa con "operazioni di salvataggio". Domenica l'esercito israeliano ha confermato di aver recuperato i corpi L'articolo100inad. Daalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.