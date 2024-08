Incidente sul lavoro a Monza morto operaio di 22 anni | è rimasto incastrato nel nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tragedia sul. Undi 22nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto dopo essernelper ladei. L'è avvenuto in via Comunale per Cinisello nell'azienda per cui lavorava, la società Corioni, specializzata in servizi ambientali. I colleghi hanno chiamato subito i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della questura di, l'automedica e l'ambulanza inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Presenti sul luogo dell'anche il personale dell'Ats e gli operatori della polizia Scientifica, che stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'. In aggiornamento