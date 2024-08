Il mistero della scialuppa | chi c' era a bordo e cosa non torna dopo l' affondamento del Bayesian

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È corsa contro il tempo alla ricerca dei possibili sopravvissutisciagura avvenuta all'alba di lunedì a Porticello, in provincia di Palermo, quando lo yacht yachtsi è inabissato per il maltempo. Presenti 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Gli speleo-sub hanno sfruttato il varco di una vetrata dello scafo a 50 metri di profondità per entrare, ma, fin qui, gli esiti delle ricerche sono stati negativi. Ogni immersione non può durare più di 12 minuti, anche se ieri da Genova sono arrivati nuovi strumenti dalla durata maggiore, i ricercatori sono arrivati anche negli spazi comunibarca: “Andiamo avanti passopasso, perché ci sono decine di oggetti galleggianti». Va ricordato che ogni immersione non può durare più di 12 minuti, anche se ieri sera da Genova sono arrivati nuovi strumenti che consentono tempi più lunghi.