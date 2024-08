Golf A Cervia D’Amico non perdona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Luigiè stato il protagonista del fine settimana post Ferragosto all’Adriaticdiimponendosi - come spesso avviene - in entrambi gli appuntamenti in programma. Il weekend è iniziato con la Martin Argenti Green Cup, giocata con formula a coppie., sceso in campo con Cesare Vullo, ha completato le 18 buche da campionato in 64 colpi. Nella categoria netta Matteo e Maurizio Ricci (48) hanno avuto la meglio su Massimo Neri e Gianrico Quattrocolo (46) mentre Elia Accarrino con Stefano Biserni (46) hanno completato il podio. Domenica 18 agostoha vinto il Trofeo 4 Stagioni pareggiando il par previsto per i professionisti in 71 colpi. In prima categoria Andrea Turchetti (45) ha superato Stefania Pieraccini (43) e Marco Bussinello (38) mentre in seconda successo a Matteo Mazzotti (42) seguito da Alberto Cornacchia (40) e Simone Bronzetti (38).