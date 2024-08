F1 | Kimi Antonelli nella FP1 a Monza Pronti debutto e annuncio Mercedes per il 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sempre più vicino l’approdo di Andreasu un sedile di F1. E che sedile, quello dellaW15. Il pilota che fa sperare l’Italia motoristica, infatti, appare destinato a occupare il sedile della Freccia d’Argento aprima sessione di prove libere (FP1). Secondo quanto riportato da it.motorsport.com,persona di Franco Nugnes, tutto è sostanzialmente pronto e manca soltanto l’. Una situazione, questa, favorita da una contingenza anagrafica:diventerà maggiorenne proprio domenica, quando il Circus gareggerà a Zandvoort. F1, Ferrari in cerca di stabilità sul retrotreno per Zandvoort: novità aerodinamiche in Olanda Ma non è finita qui: sarebbe anche prossimo all’ufficializzazione anche il ruolo di pilota per l’intera stagionedel classe 2006 di Bologna.