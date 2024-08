Continua la guerra dei dazi tra Ue e Cina | nuova stretta di Bruxelles sulle auto elettriche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) LaCommissione europea guidata (ancora una volta) da Ursula von der Leyen deve ancora insediarsi, eppure è già partito uno dei tanti botta e risposta con lache rischiano di caratterizzare tutto il mandato istituzionale dei prossimi cinque anni. Al netto del conflitto tra Russia e Ucraina e delle tensioni sempre crescenti in Medioriente, dalle parti ditutti sanno che il vero competitor del quinquennio alle porte sarà Pechino e la prima dimostrazione la si è avuta proprio in queste ore. Infatti, mentre in Italia sia discutere sulla (ormai certa) possibilità che sia Raffaele Fitto – attuale ministro della Coesione territoriale del governo Meloni – ad occupare il posto di nuovo commissario europeo, nei palazzi dell’Unione tiene banco la questione che riguarda isui veicoli elettrici provenienti dalla