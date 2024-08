Conte risponde a Grillo e da il via sul blog M5s alla prima fase dell’assemblea costituente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È quasi passato inosservato, ma Giuseppenon ha solo risposto in video a Beppetirando dritto sull’assemblea. Poche ore dopo il post del fondatore, l’ex premier ha infatti pubblicato suldel Movimento 5 stelle l’articolo che apre ufficialmente i lavori per la rifondazione. Che saranno divisi in tre fasi: l’invio di proposte e suggerimenti sui temi, la discussione tra 300 iscritti estratti a sorte e altri sostenitori, il voto. “È il più grande esperimento di democrazia partecipativa mai realizzato, in Europa, da una forza politica, in linea con i criterinuti nella Raccomandazione della Commissione europea”, scrive nel. La– “Oggi inizia ufficialmente ladel processodel MoVimento 5 Stelle”, è l’esordio.