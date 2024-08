Chris Jericho | Ritirarmi? Non ci penso proprio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Sfida diai Fan che Chiedono il Suo Ritiro, veterano del wrestling e attuale campione FTW dell’All Elite Wrestling (AEW), ha lanciato un messaggio chiaro a coloro che sperano di vederlo ritirarsi. In una recente intervista al Daily Star,ha affermato con decisione la sua intenzione di continuare la sua carriera nel wrestling. Il titolo FTW e le Reazioni dei Fan La vittoria didel titolo FTW contro HOOK durante l’evento Dynasty è stata accompagnata da reazioni contrastanti da parte del pubblico. Molti fan hanno espresso il desiderio di vedere il veterano ritirarsi, maha risposto a queste richieste in modo inequivocabile. La Risposta dialle Richieste di Ritiro “Quando ho sentito i cori ‘per favore ritirati’, ho riso perché non ho assolutamente intenzione di farlo”, ha dichiarato