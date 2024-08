Certificazioni Fimi settimana 9-15 agosto | dischi di platino per Coma Cose Rose Villain Tony Effe e Blanco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con ledelladal 9 al 15, assistiamo alla cavalcata trionfale di Icon, album dipiù venduto dei primi sei mesi dell’anno e che raggiunge il terzo disco dicon l’album Blu Celeste pubblicato nel 2021, ottiene il settimo: il primo lavoro in studio dell’artista bresciano, dal quale sono stati estratti la title track, Paraocchi, Finchè Non Mi Seppelliscono, Ladro Di Fiori e Notti In Bianco, era stato inserito da Rolling Stone Italia nella top 20 degli album dell’anno. Raggiunge il triploOceano Paradiso di Chiello, a distanza di tre anni dalla release: al debutto dell’artista lucano hanno collaborato Mace, Colombre e Shablo. Doppio disco diper The Eminem Show, album del 2002 pubblicato da Interscope Records ed Aftermath Entertainment, che ha conquistato il Grammy come miglior album rap.