Castegnato incidente tra auto e moto | ferito centauro 35enne

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Brescia), 21 agosto 2024 – Si schianta incon un’che esce da un parcheggio e finisce in ospedale in gravi condizioni. E’ successo nella tarda serata di ieri, martedì 20 agosto, a untrentacinquenne. L’allarme è scattato poco prima delle 22,30 in via Padana Superiore a, all’altezza del civico 45. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordinesono entrate in rotta di collisione dopo che l’mobilista è uscito da un parcheggio di un locale per immettersi sulla via principale. In quel frangente transitava la, e l’impatto è stato inevitabile nonostante l’inchiodata. L’uomo è stato disarcionato dalla due ruote ed è finito sull’asfalto a metri di distanza. I sanitari lo hanno accompagnato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.