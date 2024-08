Agosto in Valmalenco Presenze oltre l’80% Per gli addetti ai lavori bisogna investire di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Turismo brillante nella zona di Sondrio e dellama le lacune del territorio non vengono colmate. È il pensiero del direttore dell’omonimo consorzio turistico, Roberto Pinna, analizzando i primi dati relativi alla stagione estiva ancora in corso. "Anche se può essere prematuro stilare un primo bilancio, possiamo tranquillamente affermare che il turismo nel nostro mandamento – dice Pinna - non sia andato affatto male, anche se molte delle lacune del territorio restano invariate. La montagna, grazie anche di una delle estati più calde degli ultimi 20 anni, sembra ancora una volta aver fatto la sua parte. Le strutture alberghiere, secondo dati interni, nella settimana appena finita di Ferrhanno toccato l’81,6% di, con un particolare picco di prenotazioni, molte delle quali sotto data, proprio per il weekend lungo del 15-18