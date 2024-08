Tim espande la rete 5G in Brasile Accordo con Nokia il titolo vola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Sarà la finlandeseadre la5g di Tim Brasil e il mercato applaude, con un rally di Tim in Borsa. L’annuncio è arrivato dalla compagnia finlandese, che ha spiegato come "questa partnership aumenterà il numero di Comuni con accesso al 5G, portando i vantaggi di una connettività sicura e ad altissima velocità a una popolazione più ampia. L’espansione consentirà inoltre alle imprese di queste regioni di digitalizzare le proprie attività, favorendo l’innovazione e guidando la crescita economica". La partnership avrà effetto da gennaio 2025 e riguarderà i lavori previsti in 15 Stati brasiliani. Dopo l’annuncio, ilTim è scattato in testa al Ftse Mib milanese, recuperando così quanto perso nelle ultime settimane, in scia all’agosto pesantissimo per i mercati finanziari.