Risposte di Gerardina Trovato su lotte con i parenti Sanremo 2025 e soldi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 agosto 2024) Qualche anno faè stata ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso e ha raccontato la sua situazione complicata, da allora però si sono spenti i riflettori su di lei. In questi giorni grazie anche ad alcune serate e soprattutto ai video sui social si è riaccesa l’attenzione sulla cantante di Gechi e Vampiri e lei ha deciso di raccontarsi in una serie di interviste. L’artista ha dato le suesul periodo buio che ha attraversato e sulla difficile situazione economica. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, laha parlato dellecon i, dell’eredità di sua madre e dell’aiuto di un prete.ha poi ammesso che spera di partecipare al prossimo Festival di. Carlo ascolterà il suo appello?ora ha un contratto con una produzione internazionale e spera di tornare a #