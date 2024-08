Ponza arrivano i domiciliari per il 34enne romano che violentò la sedicenne introducendosi in casa | a oltre un mese dallo stupro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopoundi indagini è scattato l’arresto per M.L., ilche lo scorso 7 luglio si introdusse nell’abitazione dei suoi vicini sull’isola di, per violentare la loro figlia. I carabinieri avevano stretto subito il cerchio intorno al giovane, che era stato allontanato dall’isola con un foglio di via e denunciato a piede libero. Una misura però che scatenò non poche polemiche. Anche perché poche ore dopo la decisione il, come ricostruisce Ansa, pubblicò su Instagram un suo selfie in spiaggia, seguito da un’altra stories dove riprendeva due ragazze che ballavano in uno stabilimento balneare a Fiumicino, vicino Roma. La violenza alla figlia dei vicini diAl momento della violenza la minorenne si trovava sola invisto che i suoi genitori, entrambi lavoratori stagionali, erano impegnati in un ristorante.