Maltempo a Rovigo la conta dei danni dopo il nubifragio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – La ‘quiete’il violentoche ha colpito i comuni del basso Polesine. Un monitoraggio continuo sui territori, per fare il punto su, un primo dato rassicurante è quello che nessuna persona è rimasta ferita e coinvolta dal temporale di lunedì 19 agosto. Nel dettaglio, sono stati quaranta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per ilche da ieri pomeriggio fino alla notte ha interessato la provincia die in particolare il basso polesine, tra Porto Viro e Rosolina Mare. Si pensa che sono ancora venti le chiamate d’intervento in attesa. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte per rimuovere gli alberi abbattuti, per id’acqua e per diversi allagamenti. In supporto alle squadre locali sono arrivati sei operatori da Padova, Verona e Vicenza con le motopompe.