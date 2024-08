L’Eccidio del Padule Ottant’anni dopo il ricordo e il dolore per i 174 trucidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) È unche nei sopravvissuti e nei parenti delle vittime si rinnova ogni estate, quello che vide protagonisti i loro affetti, donne vecchi e bambini,il 23 agosto 1944 neldi Fucecchio. E come tutti gli anni i 5 Comuni di Fucecchio, Larciano, Ponte Buggianese, Cerreto Guidi e Monsummano Terme celebreranno il sacrificio di quei 174 civili in 3 giornate di iniziative ufficiali dedicate alla loro memoria. In attesa della cerimonia unitaria, che quest’anno si terrà a Larciano il 24 settembre prossimo e per la quale è stata prevista, tra le altre cose, la celebrazione della Messa da parte del vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi e a seguire la rappresentazione teatrale a cura di Elan Frantoio dal titolo “Gli artigli del sole“, ideato e diretto da Firenze Guidi con la partecipazione dell’istituto comprensivo Ferrucci.