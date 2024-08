Kyrgios sul doping di Sinner | Una crema per massaggi dovresti essere squalificato due anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Non poteva chelui, Nick, il primo a commentare la vicenda diche ha coinvolto Jannik. L’ex bad boy del tennis ha scritto sul proprio account X un commento scettico. Non crede molto alla versione del numero uno al mondo. Ma anche nel caso inabbia preso in maniera accidentale la sostanza proibita, la squalifica era la pena giusta secondo: «Laper, bella questa» Sul suo profilo X,ha scritto: «Ridicolo, che sia stato accidentale o consapevole. Sei risultato positivo in due test a una sostanza (steroide) proibitastare lontano dai campi per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate.perSì, bella». Ridiculous – whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream.