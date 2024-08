Kvaratskhelia in campo contro il Bologna? Le sue condizioni dopo l’infortunio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Svelate ledi: il calciatore, nel frattempo, è tornato in Georgia per una visita importante. Per il Napoli è andato davvero tutto male a Verona. La prima uscita in Serie A sotto la guida di Conte ha visto infatti una netta sconfitta per 3-0, mostrando preoccupanti carenze nella tenuta mentale e nelle fase difensiva. Il nuovo allenatore dovrà così lavorare ancora sulper rimuovere le scorie della scorsa stagione, mentre starà al ds Manna il compito di rinforzare la squadra sul mercato. La gara di Verona ha visto anche, come se non bastasse,di Kvaratslhelia. Il georgiano ha dovuto abbandonare forzatamente ilpoco prima della fine del primo tempo, privando la squadra di un’importante tassello nella fase offensiva.