Kamala Harris stupisce con un completo marrone | il significato del look

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 agosto 2024) A sorpresa,è intervenuta durante la convention del partito democratico a Chicago. Un momento che verrà ricordato per il discorso – un sentito ringraziamento a Joe Biden – ma anche per ilche indossava, che ha scatenato la curiosità dei social: è una provocazione? È un troll ben riuscito verso il partito Repubblicano? Chi ha firmato ildiè salita sul palco con un tailleur pantalone con giacca due bottonie camicia bianca col fiocco. Fin qui, nulla di sorprendente. Il punto è il colore: una sfumatura dichiaro tra il beige e il cammello. Un colore inusuale per un evento del genere, dove si prediligono i toni istituzionali del blu (il colore del partito) del grigio o del bianco, altamente simbolico.