Inter-Lecce primi debutti in casa | Zielinski scalpita a centrocampo

(Di martedì 20 agosto 2024) Giornata di allenamenti dopo un breve riposo per i nerazzurri. Nel mirino c’è, gara che a San Siro vedrà idei nuovi colpi arrivati durante il calciomercato. Fra questi Piotr, che insidia i titolari del. RECUPERATO – Piotrha totalmente recuperato dopo il lieve problema fisico riscontrato durante la preparazione e si prepara per. Il centrocampista polacco lavora in gruppo,ndo per prendersi una maglia da titolare proprio al centro del campo. Un’impresa non facilissima, dal momento che davanti a lui c’è un certo Henrikh Mkhitaryan, giocatore che, come visto nelle ultime stagioni, è un fedelissimo di Simone Inzaghi. Nonché una pedina inamovibile proprio in mediana.