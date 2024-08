incubo Milan Morata subito infortunato | quanto dovrà star fuori Fonseca trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Piove sul bagnato, come si suol dire. Non bastavano le critiche per la formazione messa in campo contro il Torino, che ha fruttato alsoltanto un sofferto pareggio in rimonta nei minuti finali, ora per Pauloarriva anche la grana dell'infortunio di Alvaro. Il nuovo acquisto, il centravanti erede designato di Giroud che, una volta messo piede a San Siro con la maglia rossonera,ha dimostrato di saper incidere dando la zampata per il gol del momentaneo 1-2 e di avere una mentalità da campione. Nemmeno il tempo di ambientarsi, però, ed ecco l'infortunio muscolare che non ci voleva e che gli farà saltare la prima trasferta del campionato, quella al Tardini contro il Parma.